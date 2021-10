Canottaggio | Federica Cesarini si sfoga | “Assurdo non trovare uno sponsor” Valentina Rodini | “Finché ci confondono con la canoa…”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Duri sfoghi sui social, come riporta la testata Giorno Milano Metropoli, di, vincitrici della medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri femminile delai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: le azzurre hanno lamentato l’assenza dinonostante i successi ottenuti e lo scarso spazio dato a questo sport dalle tv. Così: “Mi sembrache con una medaglia d’oro olimpica non si riesca ad ottenere qualcheizzazione. Mi sembrache questeizzazioni vadano ad altre persone con meno risultati sportivi, e perché? Perché praticano uno sport con maggiore visibilità. Mi sono rotta il ca**o. Facciamo uno degli ...

Lo sfogo è violento.Cesarini, in una storia su Instagram non le manda a dire: "Basta. È da quando ho preso la ... "Ma avete guardato la nostra gara? O meglio le gare di(che ripeto ...Comincia così il duro sfogo diCesarini, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri dicon Valentina Rodini . Uno sfogo affidato alle stories del proprio ...Duri sfoghi sui social, come riporta la testata Giorno Milano Metropoli, di Federica Cesarini e Valentina Rodini, vincitrici della medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri femminile del canottaggio ai G ...Medaglia d'oro nel canottaggio a Tokyo, prime donne azzurre a riuscirci: "Assurdo che non si riesca a ottenere qualche sponsorizzazione, destinata ...