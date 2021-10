Campania | il bollettino Covid | 280 positivi e 4 decessi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 280 a fronte di 17.633 tamponi molecolari processati (tasso all’1,5%). Si registrano 3 nuovinegli ultimi due giorni, più uno morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 17 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 18); 174 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 177). L'articolo ilNapolista.

Tempo di Lettura: 1 minuto. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 280 Test: 17.633 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.