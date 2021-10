Camere penali internazionali, Tirelli: “Lo Stato paghi le spese a chi è assolto” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’avvocatura scende in campo per contrastare il peso insostenibile della giustizia “ingiusta”. In Italia oltre la metà dei processi celebrati con il rito ordinario (il 50,5 per cento) e oltre due terzi dei giudizi di opposizione al decreto penale (69,7 per cento) si concludono con un’assoluzione. Un vero e proprio calvario, al termine del quale l’imputato si ritrova a essere vessato sia sotto il profilo della propria integrità morale che sotto quello economico. Per questo motivo le Camere penali del Diritto europeo e internazionale si apprestano a coinvolgere il Parlamento in una proposta di legge che prevederà l’istituzione del rimborso delle spese legali in favore degli imputati prosciolti. “Ad oggi l’unica forma di ristoro prevista dall’ordinamento per le vittime di errori giudiziari – spiega una nota delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’avvocatura scende in campo per contrastare il peso insostenibile della giustizia “ingiusta”. In Italia oltre la metà dei processi celebrati con il rito ordinario (il 50,5 per cento) e oltre due terzi dei giudizi di opposizione al decreto penale (69,7 per cento) si concludono con un’assoluzione. Un vero e proprio calvario, al termine del quale l’imputato si ritrova a essere vessato sia sotto il profilo della propria integrità morale che sotto quello economico. Per questo motivo ledel Diritto europeo e internazionale si apprestano a coinvolgere il Parlamento in una proposta di legge che prevederà l’istituzione del rimborso dellelegali in favore degli imputati prosciolti. “Ad oggi l’unica forma di ristoro prevista dall’ordinamento per le vittime di errori giudiziari – spiega una nota delle ...

