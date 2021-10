Calendario Lavazza e The Renaissance Awards | insieme per un futuro sostenibile

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non poteva che essere presentato sul palco dei Renaissance Awards il nuovo Calendario Lavazza: un calendario con una mission chiara – «I can change the world» – che è la stessa dei primi premi internazionali dedicati ai giovani leader mondiali in materia di sostenibilità, sociale oltre che ambientale, appena assegnati tra le meraviglie di Palazzo Vecchio a Firenze.