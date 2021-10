Calciomercato Milan – Mirante | proseguono le visite mediche | LIVE NEWS

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - MarcoBovicelli : #Milan, contatti in corso con #Mirante dopo l’infortunio di #Maignan: vicino allo #Spezia il portiere ex Roma ora s… - Milannews24_com : #Lucca operazione simile ad #Adli? Il punto ?? - sportli26181512 : TMW - 9 gol in 9 gare, Inter e Milan osservano il 'gigante' Onuachu: vuole lasciare il Genk: Nove reti nelle prime… - gilnar76 : Calciomercato Juve, è deciso: caccia al doppio parametro zero dal Milan #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... ilè stato criticato per i costi degli abbonamenti per la Champions League. Ora tocca alle ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE! Caro ...Antonio Mirante ha completato la prima fase delle visite mediche per legarsi al, l'iter per il portiere prosegue. Antonio Mirante (foto.it)Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube! Conclusa la prima fase ...Brahim Diaz, numero 10 del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai colleghi spagnoli di Radio Marca in cui ha parlato di vari temi.Visite mediche in corso per il giocatore che sta per firmare con il Milan: l'annuncio del club rossonero sta per arrivare.