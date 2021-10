Calciomercato Milan – Ecco Mirante: segui la sua giornata | LIVE NEWS (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Milan è andato nel Calciomercato svincolati per prendere Antonio Mirante: sostituirà Mike Maignan. Il LIVE del suo primo giorno rossonero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilè andato nelsvincolati per prendere Antonio: sostituirà Mike Maignan. Ildel suo primo giorno rossonero

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - MarcoBovicelli : #Milan, contatti in corso con #Mirante dopo l’infortunio di #Maignan: vicino allo #Spezia il portiere ex Roma ora s… - MilanWorldForum : Milan: è il Mirante day. Le news QUI -) - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan , tegola #Maignan : tra #SerieA e #ChampionsLeague , tutte le sfide che può saltare - MilanWorldForum : Milan: Lucca alla Adli. Le news QUI -) -