Calciomercato Milan – Belotti non rinnova: è affascinato dai rossoneri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Andrea Belotti, centravanti del Torino, vedrebbe di buon occhio l'opportunità di arrivare a zero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le ultime news suldel: Andrea, centravanti del Torino, vedrebbe di buon occhio l'opportunità di arrivare a zero

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - Gazzetta_it : Milan, con Castillejo è addio? Si ricandida il Getafe per gennaio, Pioli non si opporrebbe #calciomercato - MarcoBovicelli : #Milan, contatti in corso con #Mirante dopo l’infortunio di #Maignan: vicino allo #Spezia il portiere ex Roma ora s… - ivanzamoranobam : RT @SimoneTogna: #Brozovic ha informato il suo Entourage, priorità al rinnovo con l’#inter, eventualmente comunque mai al #Milan. #calciome… - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: #Brozovic ha informato il suo Entourage, priorità al rinnovo con l’#inter, eventualmente comunque mai al #Milan. #calciome… -