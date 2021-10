Calciomercato Milan, alla ricerca del vice Brahim Diaz: il nome delle ultime ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un Milan che prende sempre di più la forma ricercata e che assume in misura sempre più sorprendente una dimensione europea, non può restare inerte sul Calciomercato. Anche un mese fa circa la sessione si è chiusa, i rossoneri, secondo quanto riportato da Pianeta Milan, continuano a muoversi per rinforzare il reparto offensivo. Stefano Pioli con l’acquisto nelle ultime ore di mercato di Junior Messias ha trovato un sostituto a Brahim Diaz, sebbene Maldini potrebbe regalare un nuovo elemento al suo allenatore. Ecco il nome che da qualche ora ruota attorno al Milan e che potrebbe essere uno dei nuovi acquisti in programma per gennaio. Calciomercato Milan, il vice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unche prende sempre di più la formata e che assume in misura sempre più sorprendente una dimensione europea, non può restare inerte sul. Anche un mese fa circa la sessione si è chiusa, i rossoneri, secondo quanto riportato da Pianeta, continuano a muoversi per rinforzare il reparto offensivo. Stefano Pioli con l’acquisto nelleore di mercato di Junior Messias ha trovato un sostituto a, sebbene Maldini potrebbe regalare un nuovo elemento al suo allenatore. Ecco ilche da qualche ora ruota attorno ale che potrebbe essere uno dei nuovi acquisti in programma per gennaio., il...

