Calciomercato Juventus, un vecchio obiettivo vicino alla firma con il Milan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stando a quanto riportato da diversi siti di informazione sportiva, Antonio Mirante, 38enne portiere reduce dall'esperienza alla Roma, è pronto a vestire la maglia del Milan, dopo che, in casa rossonera è scattato l'allarme per le condizioni di Mike Maignan, recentemente infortunatosi al polso ed ora costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, allarme Abraham: l'attaccante esce per infortunio nel match con la sua Nazionale Attualmente svincolato, Mirante, in estate, era stato sondato dalla dirigenza della Juventus per sostituire Mattia Perin nel ruolo di secondo portiere, dietro a Wojciech Szcz?sny, ma, ad oggi, l'operazione sembra essere ormai del tutto sfumata. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

