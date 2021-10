Calciomercato Juventus, duello con il Real Madrid per la nuova stella francese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aurelien Tchouamenì ha stupito tutti nella finale di Nations League tra Spagna e Francia e il Calciomercato della Juventus non può che essere focalizzato su questo talento. Assieme a Camavinga uno dei prospetti francesi più interessanti del momento, il centrocampista è nel mirino dei bianconeri sin da quest’estate. L’acquisto di questo calciatore vede però ora l’ostacolo di diverse concorrenti, tra cui il Real Madrid. Attualmente di proprietà del Monaco è ha su di lui gli occhi puntati di mezza Europa e la sua prestazione con la maglia della Nazionale non ha fatto altro che convincere gli addetti ai lavori. Oltre le ottime qualità tecniche ha mostrato anche una certa personalità e intelligenza tattica, facendo da coprotagonista nel centrocampo francese con Pogba, sostituendo Rabiot e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aurelien Tchouamenì ha stupito tutti nella finale di Nations League tra Spagna e Francia e ildellanon può che essere focalizzato su questo talento. Assieme a Camavinga uno dei prospetti francesi più interessanti del momento, il centrocampista è nel mirino dei bianconeri sin da quest’estate. L’acquisto di questo calciatore vede però ora l’ostacolo di diverse concorrenti, tra cui il. Attualmente di proprietà del Monaco è ha su di lui gli occhi puntati di mezza Europa e la sua prestazione con la maglia della Nazionale non ha fatto altro che convincere gli addetti ai lavori. Oltre le ottime qualità tecniche ha mostrato anche una certa personalità e intelligenza tattica, facendo da coprotagonista nel centrocampocon Pogba, sostituendo Rabiot e ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - gilnar76 : Calciomercato Juve: tre nomi per rinforzare il centrocampo di Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - infoitsport : Calciomercato Juventus, la cessione scatena i tifosi: 'Colpa di Allegri' -