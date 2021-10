Calciomercato Juventus, Cherubini si muove d’anticipo per Tchouameni: assalto già a gennaio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non vuole attendere più del necessario il DS della Juventus, Federico Cherubini, per assicurarsi le prestazioni di Aurelien Tchouameni. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri stanno preparando un’importante offerta già per gennaio, in modo da anticipare la concorrenza e non far alzare oltremodo il prezzo del cartellino del classe 2000, che è già molto alto (si parla di una richiesta economica intorno ai 40/45 milioni di euro). LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, via Kulusevski per far spazio ad un big Ad ogni modo, determinanti per la Vecchia Signora saranno le cessioni di almeno due contratti pesanti, come quelli di Aaron Ramsey, di Adrien Rabiot oppure di Weston McKennie. Il giovane centrocampista in forza al Monaco è seguito da molti club europei, tra cui le super ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non vuole attendere più del necessario il DS della, Federico, per assicurarsi le prestazioni di Aurelien. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri stanno preparando un’importante offerta già per, in modo da anticipare la concorrenza e non far alzare oltremodo il prezzo del cartellino del classe 2000, che è già molto alto (si parla di una richiesta economica intorno ai 40/45 milioni di euro). LEGGI ANCHE:, via Kulusevski per far spazio ad un big Ad ogni modo, determinanti per la Vecchia Signora saranno le cessioni di almeno due contratti pesanti, come quelli di Aaron Ramsey, di Adrien Rabiot oppure di Weston McKennie. Il giovane centrocampista in forza al Monaco è seguito da molti club europei, tra cui le super ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - SampNews24 : Le alternative non convincono? #Sampdoria vigile sul #mercato - gilnar76 : Calciomercato Juventus: caccia al doppio parametro zero dal #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -