Calciomercato Juventus, Cherubini prepara il super colpo: dal Manchester City il rinforzo a centrocampo? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bernando Silva obiettivo irraggiungibile? Sicuramente un talento come quello di Bernardo Silva farebbe gola a moltissime squadre europee. La Juvenuts non sarebbe la prima squadra a fare la corte al giocatore del Manchester City, ma farebbe parte di una lunga lista di pretendenti. Il portoghese durante le stagioni in Premier League è cresciuto molto e si è affermato come uno dei profili più interessanti in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio: via due big Tutte queste premesse servono per introdurre il discorso importante riguardo al prezzo del cartellino del centrocampista. Acquistato dal Monaco nel 2017 per 50 milioni di euro, adesso il suo valore di mercato sarebbe salito a 70 milioni. Cifra veramente importante che va a cozzare con la nuova politica al risparmio della ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bernando Silva obiettivo irraggiungibile? Sicuramente un talento come quello di Bernardo Silva farebbe gola a moltissime squadre europee. La Juvenuts non sarebbe la prima squadra a fare la corte al giocatore del, ma farebbe parte di una lunga lista di pretendenti. Il portoghese durante le stagioni in Premier League è cresciuto molto e si è affermato come uno dei profili più interessanti in Europa. LEGGI ANCHE:, il Newcastle fa sul serio: via due big Tutte queste premesse servono per introdurre il discorso importante riguardo al prezzo del cartellino del centrocampista. Acquistato dal Monaco nel 2017 per 50 milioni di euro, adesso il suo valore di mercato sarebbe salito a 70 milioni. Cifra veramente importante che va a cozzare con la nuova politica al risparmio della ...

