Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Svizzera fondamentale ma non decisiva per il primo posto nel gruppo C (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Svizzera ha fatto il suo nella finestra di ottobre, collezionando due vittorie cruciali e raggiungendo l’Italia a pari punti in testa al gruppo C di qualificazione per i Campionati Mondiali di Calcio 2022. A questo punto, quando mancano due giornate al termine del raggruppamento, diventa quasi decisivo lo scontro diretto del 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. I Campioni d’Europa in carica sono consapevoli di essere ancora in una situazione di controllo: 4 punti negli ultimi due turni potrebbero essere infatti sufficienti per vincere il girone e volare in Qatar senza dover passare dai temuti play-off. Fuori dai giochi anche l’Irlanda del Nord, sarà un testa a testa tra Italia e Svizzera fino alla serata del 15 novembre per la leadership del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha fatto il suo nella finestra di ottobre, collezionando due vittorie cruciali e raggiungendo l’a pari punti in testa alC di qualificazione per i Campionatidi. A questo punto, quando mancano due giornate al termine del raggruppamento, diventa quasi decisivo lo scontro diretto del 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. I Campioni d’Europa in carica sono consapevoli di essere ancora in una situazione di controllo: 4 punti negli ultimi due turni potrebbero essere infatti sufficienti per vincere il girone e volare in Qatar senza dover passare dai temuti play-off. Fuori dai giochi anche l’Irlanda del Nord, sarà un testa a testa trafino alla serata del 15 novembre per la leadership del ...

