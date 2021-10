Calcio: Pedri vicino al rinnovo col Barcellona, avrà clausola da 600 mln (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giovane centrocampista firmerà fino al 2026 Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona sta per blindare uno dei suoi gioielli. Secondo "Sport", è in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giovane centrocampista firmerà fino al 2026(SPAGNA) - Ilsta per blindare uno dei suoi gioielli. Secondo "Sport", è in dirittura d'arrivo la trattativa per ildi ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona: rinnovo sino al 2026 e clausola da 600 milioni di euro per #Pedri - gianniviola80 : Stasera alla #bobotv con @leleadani @vieri_bobo @nicolaventola78 #casano si parlerà sicuramente della Spagna squadr… - SergioFiscion : @FrancisJUnder12 Non sarà.. è! Se nelle scuole calcio tengono quelli con ottima tecnica ed altrettanta intelligenza… - linosegna : RT @nicomanetta1: Pedri, un anno incredibile: dal taxi con la busta della spesa al Pallone d’Oro, passando per 73 partite - Il Posticipo #… - linosegna : RT @nicomanetta1: Pedri, un anno incredibile: dal taxi con la busta della spesa al Pallone d’Oro, passando per 73 partite - Il Posticipo #… -