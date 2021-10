**Calcio: Nazionale U21, Svezia accusa Italia, commento razzista a nostro giocatore** (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l’Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale Italiana Under 21”. Lo comunica la Federcalcio svedese sul proprio sito. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e il resoconto dell’arbitro. Una volta arrivati, decideremo come procedere. Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è stato informato dell’accaduto”, ha affermato l’U21 e il manager della Nazionale maschile Claes Eriksson. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo dellaUnder 21 svedese contro l’a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di unda parte di un avversario dellana Under 21”. Lo comunica la Federcalcio svedese sul proprio sito. “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e il resoconto dell’arbitro. Una volta arrivati, decideremo come procedere. Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è stato informato dell’accaduto”, ha affermato l’U21 e il manager dellamaschile Claes Eriksson. ...

