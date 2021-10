Calcio | Kosovo Esonerato il ct svizzero Challandes

Advertising

laregione : Il Kosovo ha esonerato Bernard Challandes - RSIsport : ?????? Bernard Challandes non è più l'allenatore del Kosovo, il neocastellano era in carica dal 2018 - teletext_ch_it : Calcio: Challandes esonerato dal Kosovo - Daniele20052013 : Kosovo, Muriqi ancora protagonista: è suo il gol del pareggio - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali, i giocatori della Serie A in campo: Vlahovic trova una doppietta nella vittoria della Serb… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Kosovo

La decisione dopo il ko casalingo contro la Georgia nelle qualificazioni mondiali PRISTINA () - Bernard Challandes non è più il commissario tecnico del. Lo ha comunicato il presidente della federazione, Agim Ademi, il giorno dopo la sconfitta casalinga contro la Georgia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 (2 - 1 per ......esistano una serie di foto (ancora visibili in rete) che lo immortalano mentre sferra unin ... in particolare i serbi hanno la battaglia diPolje, perduta contro gli ottomani nel 1389, ...Bernard Challandes è stato sollevato dall’incarico di selezionatore della Nazionale del Kosovo. Forte di un contratto valido fino al 2022, il 70enne tecnico neocastellano era in carica da marzo 2018.La sconfitta di ieri per 2-1 contro la Georgia, la terza di fila per il Kosovo nel gruppo B delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, è stata una di troppo per Bernard Challandes. La Federazione ...