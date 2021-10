Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: diramate le convocazioni per Croazia e Lituania (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre le ragazze di Milena Bartolini si raduneranno a Roma per riprendere il proprio cammino nelle qualificazioni al Mondiale del 2023. Venerdì 22 ottobre è prevista a Castel di Sangro la partita contro la Croazia mentre martedì 26 ottobre a Vilnius è in programma quella con la Lituania. Rispetto alle gare di settembre rispettivamente contro Moldavia e ancora la Croazia, le novità sono rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi ed Alia Guagni. Sempre ferma ai box, invece, Manuela Giugliano, ancora alle prese con il noto problema al ginocchio. Di seguito l’elenco con i nomi delle 25 ragazze convocate. PORTIERI: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina) DIFENSORI: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre le ragazze di Milena Bartolini si raduneranno a Roma per riprendere il proprio cammino nelleal Mondiale del. Venerdì 22 ottobre è prevista a Castel di Sangro la partita contro lamentre martedì 26 ottobre a Vilnius è in programma quella con la. Rispetto alle gare di settembre rispettivamente contro Moldavia e ancora la, le novità sono rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi ed Alia Guagni. Sempre ferma ai box, invece, Manuela Giugliano, ancora alle prese con il noto problema al ginocchio. Di seguito l’elenco con i nomi delle 25 ragazze convocate. PORTIERI: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina) DIFENSORI: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi ...

Advertising

JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: 'Domani sarà una partita spettacolare tra due squadre che vorranno giocare ad altissimo livello.… - JuventusFCWomen : ?????? @MontemurroJoe: «Alla Juventus si vuole vincere tutte le partite, cercando la vetta, in Italia e in Europa. Io… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli Femminile, il presidente: “Contro la Juve dati due rigori discut… - La7tv : #La7Calcio Rivedi ora gli highlights di tutti i match della 6^ giornata di campionato della #serieATimVision… - sportface2016 : #Calciofemminile, qualificazioni Mondiali 2023: ecco le convocazioni in vista dei prossimi due impegni contro… -