Calcio femminile, Champions League 2021: Juventus sconfitta 2-1 dal Chelsea nella seconda giornata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro il Servette nella gara inaugurale, la Juventus è uscita sconfitta nella seconda giornata della Champions League di Calcio femminile 2021, arrendendosi per 2-1 allo Stadium contro il Chelsea, in testa alla classifica del gruppo A insieme al Wolfsburg con 4 punti. Avvio di gara in cui le inglesi hanno subito impresso un ritmo molto alto al gioco, raggiungendo il tiro al quarto d’ora con Samantha Kerr, mentre le bianconere si sono affidate ad un colpo di testa di Barbara Bonansea nel primo vero tentativo della partita al 18?. A questo punto il Chelsea ha ripreso ad essere pericolosa, prima con una conclusione di Millie Bright e poi con il gol di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro il Servettegara inaugurale, laè uscitadelladi, arrendendosi per 2-1 allo Stadium contro il, in testa alla classifica del gruppo A insieme al Wolfsburg con 4 punti. Avvio di gara in cui le inglesi hanno subito impresso un ritmo molto alto al gioco, raggiungendo il tiro al quarto d’ora con Samantha Kerr, mentre le bianconere si sono affidate ad un colpo di testa di Barbara Bonansea nel primo vero tentativo della partita al 18?. A questo punto ilha ripreso ad essere pericolosa, prima con una conclusione di Millie Bright e poi con il gol di ...

