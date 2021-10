Calcio: Cozzoli 'Miglior campo possibile per Italia - Svizzera' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Ringrazio Gravina e Mancini per la fiducia" ROMA - "Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Figc che sono i fruitori dell'Olimpico, affinché lo stadio funzioni sempre meglio e sia sempre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Ringrazio Gravina e Mancini per la fiducia" ROMA - "Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Figc che sono i fruitori dell'Olimpico, affinché lo stadio funzioni sempre meglio e sia sempre ...

