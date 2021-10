Calcio: A gennaio incontro Manchester City - Raiola per Haaland (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche gli inglesi si muovono per il 21enne attaccante del Dortmund Manchester (INGHILTERRA) - Anche il Manchester City si iscrive alla corsa per Erling Haaland. Secondo il "Times", è in programma a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche gli inglesi si muovono per il 21enne attaccante del Dortmund(INGHILTERRA) - Anche ilsi iscrive alla corsa per Erling. Secondo il "Times", è in programma a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio gennaio Napoli, accelerata per Mandava. Il manager: 'Si può fare' Paese che vai, scadenze che trovi: e il primo gennaio, essendo già tecnicamente possibile, converrà a chiunque dare un'occhiata alla posta elettronica, perché tra i propri pensieri sparpagliati se ne potrebbe aggiungere un altro. Qua niente è per ...

Juve - Tchouameni: ora serve lo sprint ... soprattutto in caso di addio di Aaron Ramsey o Weston McKennie (per entrambi ci sono interessi dalla Premier League), un tentativo per Tchouameni lo effettuerà già a gennaio. Ma rispetto a questa ...

Calcio: A gennaio incontro Manchester City-Raiola per Haaland Tiscali.it Manchester City, a gennaio previsto contatto con Raiola per Haaland Manchester City, è in programma a gennaio 2022 un incontro con Mino Raiola per discutere del trasferimento di Erling Haaland ...

Lazio, Felipe Anderson si carica: i numeri contro l’Inter L’ultima partita di Felipe Anderson con la Lazio è stata proprio contro l’Inter, il 20 maggio 2018, in un’ultima giornata al sapore di spareggio Champions. Che sfuma all’ultimo per il 3-2 firmato Veci ...

