Brutte notizie per il Milan, lungo stop per Maignan: novità sulla sfida con il Napoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È stata comunicata la tempistica di recupero dall'infortunio per Mike Maignan: lo stop dovrebbe essere di circa dieci settimane, col francese che tornerebbe disponibile per la sfida con l'Empoli del 22 dicembre.Se fosse davvero così, Maignan darebbe forfait per lo scontro diretto a San Siro contro il Napoli, previsto per il 19 dicembre. FOTO: Getty - Maignan Milan infortunio Al contempo arriva anche la firma di Antonio Mirante sul contratto che lo legherà al Milan fino a fine stagione, per la fortuna dei rossoneri, che altrimenti avrebbero potuto contare sul solo Tatarusanu, data anche l'indisponibilità di Plizzari. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È stata comunicata la tempistica di recupero dall'infortunio per Mike: lodovrebbe essere di circa dieci settimane, col francese che tornerebbe disponibile per lacon l'Empoli del 22 dicembre.Se fosse davvero così,darebbe forfait per lo scontro diretto a San Siro contro il, previsto per il 19 dicembre. FOTO: Getty -infortunio Al contempo arriva anche la firma di Antonio Mirante sul contratto che lo legherà alfino a fine stagione, per la fortuna dei rossoneri, che altrimenti avrebbero potuto contare sul solo Tatarusanu, data anche l'indisponibilità di Plizzari.

