Bournemouth | annuncio shock di Brooks | «Ho il cancro»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il centrocampista delDavidha annunciato di avere ilda parte del centrocampista dele della nazionale del Galles David. Il ragazzo ha annunciato di essere affetto da una forma del linfoma di Hodgkin al secondo stadio. LE PAROLE – «È stato uno, nella prossima settimana inizierò il primo ciclo di trattamenti. La prognosi comunque è positiva e sono fiducioso che potrò tornare presto in campo, ringrazio tutto il personale medico e anche la FA del Galles senza la quale non avremmo diagnosticato così presto la malattia. Chiedo che la mia privacy venga rispettata, anche se apprezzo il vostro interesse sarò io a comunicarvi i progressi quando sarò in grado di farlo» L'articolo proviene da ...