Borsa: Milano gira in negativo ( - 0,2%), male molte banche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milano gira in negativo ( - 0,2%), mentre le altre principali Borse europee sono migliorate. A Piazza Affari, dove lo spread è in salita a 102,9 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,89%,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021)in( - 0,2%), mentre le altre principali Borse europee sono migliorate. A Piazza Affari, dove lo spread è in salita a 102,9 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,89%,...

Advertising

InvestingItalia : #Borsa Milano senza direzione, giù oil, bene lusso, forte Diasorin, male banche - - fisco24_info : Borsa: Milano chiude debole (-0,1%): Il Ftse Mib a 25.958 punti - fisco24_info : Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%), male molte banche: Giù i petroliferi col greggio, bene i farmaceutici - filippoASR1927 : RT @andrea_82b15: Come è possibile che una società bandita dal praticare le sue attività in Italia dalla #Consob, pratichi le sue attività… - sbavni1 : @myrtamerlino La tua maestra, è morta durante la prima elementare? Nel caso di Stato e di altri omonimi la maiuscol… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borse, l'Europa chiude in rialzo con il riscatto tech. Le banche frenano Milano ...automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l'...

Borsa: Milano gira in negativo ( - 0,2%), male molte banche Milano gira in negativo ( - 0,2%), mentre le altre principali Borse europee sono migliorate. A Piazza Affari, dove lo spread è in salita a 102,9 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,89%,...

Borsa: Milano fiacca (-0,1%), sprint Saipem ed Eni, giù Enel ANSA Nuova Europa Borsa Milano senza direzione, giù oil, bene lusso, forte Diasorin, male banche Piazza Affari si muove sempre senza una direzionalità precisa, incurante del dato sull'inflazione Usa in decisa crescita a settembre. A Wall Street solo il Nasdaq si muove al rialzo, mentre ritracci ...

Piazza Affari, chiusura in calo trimestrali usa sopra le attese Dopo alcune oscillazioni la borsa di Milano chiude in lieve calo (-0,12%). Tra gli altri mercati principali oggi scende Madrid (-0,47%), ma sono state positive Francoforte (+0,68%) e e Parigi (+0,75%) ...

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...gira in negativo ( - 0,2%), mentre le altre principali Borse europee sono migliorate. A Piazza Affari, dove lo spread è in salita a 102,9 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,89%,...Piazza Affari si muove sempre senza una direzionalità precisa, incurante del dato sull'inflazione Usa in decisa crescita a settembre. A Wall Street solo il Nasdaq si muove al rialzo, mentre ritracci ...Dopo alcune oscillazioni la borsa di Milano chiude in lieve calo (-0,12%). Tra gli altri mercati principali oggi scende Madrid (-0,47%), ma sono state positive Francoforte (+0,68%) e e Parigi (+0,75%) ...