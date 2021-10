Borsa: Europa contrastata attende Wall Street, Milano - 0,10% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le Borse europee proseguono contrastate in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Gli investitori guardano con ottimismo alla prossima stagione delle trimestrali, mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le Borse europee proseguono contrastate in attesa dell'avvio didove i future sono in rialzo. Gli investitori guardano con ottimismo alla prossima stagione delle trimestrali, mentre ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa contrastata attende Wall Street, Milano -0,10%: In calo energia e banche, l'euro in rialzo sul dollaro - ansa_economia : Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi -0,34%, Madrid +0,43%. In calo Londra (-0,23%) e Francoforte (-0,36%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa in ordine sparso nel finale, Milano +0,05%. Spread stabile a 101,5 punti, giù compagnie aeree e sider… - ansa_economia : Borsa: Europa contrastata, listini Usa nervosi, Milano +0,1%. Fmi rivede al rialzo stime Italia e al ribasso quelle… - ansa_economia : Borsa: Europa debole con timori prezzi e Zew, Milano -0,1%. A Piazza Affari giù Tenaris ed Exor, corrono Diasorin e… -