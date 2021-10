Bonus teatro e spettacoli | domande dal 14 ottobre | beneficiari e istruzioni

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus teatro, spettacoli e moda: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenerli - ImpresaItalia : Bonus Tessile e Moda, Teatro e Spettacoli: modelli e istruzioni online - CafassoFigli : STUDIO CAFASSO & FIGLI - Bonus teatro e spettacoli: comunicazione delle spese dal 14 ottobre al 15 novembre...… - PMI_it : Bonus Tessile e Moda, Teatro e Spettacoli: modelli e istruzioni online: Bonus Teatro e Spettacoli e Bonus Tessile e… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bonus 'Teatro e Spettacoli' e 'Tessile e Moda': le istruzioni per accedere alle agevolazioni #fisco… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus teatro

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato modelli e istruzioni per la presentazione delle domande per due nuovi crediti d'imposta previsti dai Decreti Rilancio e Sostegni: ile Spettacoli ed ilTessile, Moda e Accessori, entrambi pensati per offrire un ristoro ad alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi Covid. => Aiuti di Stato: via libera UE ...e Spettacoli - Il, introdotto dal Dl Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi ...262282/2021, pubblicato ieri, è stato quindi definito il modello, con le relative istruzioni, per l’invio della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate per poter beneficiare dell’agevol ...Ansa. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono pronte le istruzioni per usufruire dei bonus introdotti dai decreti Sostegni e Rilancio “a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia ...