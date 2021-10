Blitz anti droga ad Arezzo: area accerchiata tra Campo Marte e il Pionta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) a I giardini sono il punto al centro dell’operazione della polizia, arrivate forze anche da fuori e sono presenti i gruppi cinofili e l’elicottero che segue l’intervento dall’alto Blitz anti droga ad Arezzo: Stretta a Campo di Marte da parte della Polizia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) a I giardini sono il punto al centro dell’operazione della polizia, arrivate forze anche da fuori e sono presenti i gruppi cinofili e l’elicottero che segue l’intervento dall’altoad: Stretta adida parte della Polizia

Advertising

SciiKimici : RT @Miti_Vigliero: Galassia No Vax, blitz della Digos, indagati 13 'anti-sistema': c'è anche un padre che ripudiava i 2 figli - PaoloBMb70 : No Vax, blitz della Digos, indagati 13 “anti-sistema” - Piersoft : RT @Miti_Vigliero: Galassia No Vax, blitz della Digos, indagati 13 'anti-sistema': c'è anche un padre che ripudiava i 2 figli - Miti_Vigliero : Galassia No Vax, blitz della Digos, indagati 13 'anti-sistema': c'è anche un padre che ripudiava i 2 figli… - Lavvelenata : RT @Gazzettino: Galassia #no vax, blitz della Digos, indagati 13 'anti-sistema': c'è anche un padre che ripudiava i 2 figli -