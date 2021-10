Black Phone | il trailer del nuovo film con Ethan Hawke prodotto da Blumhouse

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha condiviso ildel, unhorror con star l'attoreè ildacon stare ilregala le prime terrificanti sequenze del progetto. Nel video si assiste al rapimento di un ragazzino che si ritrova alle prese con un uomo misterioso che lo rinchiude in uno scantinato e dove riesce a entrare in connessione con le vittime precedenti del killer tramite un telefono nero, mentre la sua migliore amica inizia ad avere delle terrificanti visioni che potrebbero aiutare a salvarlo. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Black Phone

è il nuovo film prodotto da Blumhouse con star Ethan Hawke e il trailer regala le prime terrificanti sequenze del progetto. Nel video si assiste al rapimento di un ragazzino che si ritrova ... Blumhouse ha condiviso il trailer del film Black Phone, un nuovo film horror con star l'attore Ethan Hawke. Black Phone è il nuovo film prodotto da Blumhouse con star Ethan Hawke e il trailer regala l ...