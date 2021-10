' Biglietti aerei troppo costosi' | Krummenacher salta il GP Argentina

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima o poi, a ogni pilota può capitare dire un Gran Premio. Solitamente gli infortuni sono il motivo più diffuso. Randy, invece, non prenderà parte alla tappa indel ...

La Gazzetta dello Sport

Prima o poi, a ogni pilota può capitare di saltare un Gran Premio. Solitamente gli infortuni sono il motivo più diffuso. Randy Krummenacher, invece, non prenderà parte alla tappa in Argentina del