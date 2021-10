Biathlon, gli azzurri effettueranno test funzionali a Rovereto in vista della Coppa del Mondo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca sempre meno all’inizio della Coppa del Mondo di Biathlon, in programma nel weekend del 25-27 novembre in Svezia, ad Ostersund. La squadra italiana non vuole perciò farsi trovare impreparata ed è pronta a svolgere una serie di test funzionali presso Rovereto (Trento). La Federazione Italiana Sport Invernali ha raggiunto un accordo di collaborazione con il “CeRism”, struttura del luogo. Gli azzurri sono stati suddivisi in tre giornate. Convocati per giovedì 14 ottobre Lisa Vittozzi e Daniele Cappelleri. Presenti invece venerdì 15 ottobre Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel, mentre lunedì 18 ottobre sarà il turno di Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Michela Carrara. Il direttore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca sempre meno all’iniziodeldi, in programma nel weekend del 25-27 novembre in Svezia, ad Ostersund. La squadra italiana non vuole perciò farsi trovare impreparata ed è pronta a svolgere una serie dipresso(Trento). La Federazione Italiana Sport Invernali ha raggiunto un accordo di collaborazione con il “CeRism”, struttura del luogo. Glisono stati suddivisi in tre giornate. Convocati per giovedì 14 ottobre Lisa Vittozzi e Daniele Cappelleri. Presenti invece venerdì 15 ottobre Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel, mentre lunedì 18 ottobre sarà il turno di Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Michela Carrara. Il direttore ...

