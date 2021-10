"Berlusconi come Mussolini". Ecco che roba è la sinistra: l'affondo di Giorgia Meloni. Vi ricordate questa porcheria? | Guarda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi c'è Gad Lerner a macchiarsi di un'ultima vergogna, ossia il paragone tra Giorgia Meloni e Benito Mussolini, parole pronunciate a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber, e passate come al solito in cavalleria. Ad eccepire, soltanto gli esponenti di Fratelli d'Italia. Già, perché se la sparata, mostruosa, arriva da sinistra è sempre concessa. Ed è così da sempre. E proprio su questo, ad insistere sui suoi canali social, è Giorgia Meloni. Lo fa nel giorno del durissimo intervento alla Camera contro Luciana Lamorgese, nel mirino per aver "lasciato fare" durante gli scontri a Roma di sabato scorso. "Strategia della tensione", secondo la leader FdI, che ha rinfacciato al ministro dell'Interno come "l'incidente" sia stato perfetto per scatenare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi c'è Gad Lerner a macchiarsi di un'ultima vergogna, ossia il paragone trae Benito, parole pronunciate a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber, e passateal solito in cavalleria. Ad eccepire, soltanto gli esponenti di Fratelli d'Italia. Già, perché se la sparata, mostruosa, arriva daè sempre concessa. Ed è così da sempre. E proprio su questo, ad insistere sui suoi canali social, è. Lo fa nel giorno del durissimo intervento alla Camera contro Luciana Lamorgese, nel mirino per aver "lasciato fare" durante gli scontri a Roma di sabato scorso. "Strategia della tensione", secondo la leader FdI, che ha rinfacciato al ministro dell'Interno"l'incidente" sia stato perfetto per scatenare ...

antoniopalmieri : Il #Fascismo è un metodo. Puoi dirti di destra o di sinistra, ma se usi violenza e sopraffazione contro gli avversa… - matteorenzi : Chi occupa politicamente il centro vince, come l’Ulivo nel '96, Berlusconi nel '94, 2001, 2008 e noi nel 2014 col f… - Sina91399896 : @GiorgiaMeloni Berlusconi come Mussolini....non so quando cominciare a ridere. Ma se inizio non mi fermo. Ma per fa… - RussoTosca : Cosa non si duce...ops dice per un minimo di visibilità...?????? Stessa cosa con Berlusconi anni fa... La sinistra per… - ilMario17 : @Aringoogle Dipende da cosa intendi avere come output. Nel paese Andreotti-Craxi-Berlusconi-Salvini&Meloni che output pensi desiderino? -