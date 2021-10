Bergoglio ha autorizzato la beatificazione di Papa Luciani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Francesco hala Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino ...

Papa Francesco, ricevendo stamane in udienza il cardinale Marcello Semeraro hala Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce un miracolo attribuito all'...Giovanni Paolo I sarà beato . Lo ha deciso Papa Francesco che hala Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito ...cardinale Jorge Mario. ...Papa Giovanni Paolo I, conosciuto col nome di Papa Luciani, sarà beato. Papa Francesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto ...Giovanni Paolo I sarà beato. Lo ha deciso Papa Francesco che ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito all’intercessione di Albino Luciani.