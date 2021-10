Bellanova | “No ai tamponi gratuiti per chi rifiuta di vaccinarsi”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – “Sono oltre 43 milioni le persone che nel nostro Paese hanno completato il ciclo vaccinale. E la campagna vaccinale prosegue a ritmi importanti. Garantireper chidi, proposta a cui Italia Viva già da adesso dichiara la sua netta contrarietà, equivale a dire che finora abbiamo scherzato. Significa vanificare in un colpo solo l’impegno del Governo in tutti questi mesi, il lavoro straordinario del Generale Figliuolo, della Protezione civile, delle Regioni, di tutto il personale sanitario, e soprattutto smentire la necessità del vaccino a tutela della salute di tutti”. Lo afferma Teresa. “Da mesi – aggiunge – su questo nevralgico tema ci sono forze di governo che giocano un gioco pericolosissimo, dimenticando che quando si governa non si può avere il ...