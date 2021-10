Beauty Bus a Leonessa: puntata 3 in streaming (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La terza puntata della prima stagione di Beauty Bus è andata in onda mercoledì 13 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a Leonessa, località tra i monti di Rieti conosciuta per le patate in cui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato dall’aiutante speciale Tiziana, la macellaia del paese. Per rivedere la puntata in video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma. Beauty Bus a Leonessa Potete rivedere in streaming gli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La terzadella prima stagione diBus è andata in onda mercoledì 13 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso si è svolto a, località tra i monti di Rieti conosciuta per le patate in cui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato dall’aiutante speciale Tiziana, la macellaia del paese. Per rivedere lain video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma.Bus aPotete rivedere ingli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti. first appeared on Ascolti Tv Blog.

