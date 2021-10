Beautiful anticipazioni | la decisione di Liam e la crisi di Steffy | uscirà dalla sua dipedenza?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)pensava di poter gestire tutto: la sua dipendenza da farmaci, la sua nuova storia con Finnegan, la vita lavorativa e anche la piccola Kelly. Ma il peso che si porta addosso è troppo grande e forse alla fine è crollata. Ha cercato di negare conma davanti all’evidenza, non ha potuto dire nulla. Adesso anche il suo ex marito ha le prove di quello che sospettava:ha una dipendenza da farmaci, non si è addormentata per la stanchezza.ha bisogno di aiuto e non può badare a una bambina come Kelly. Nella puntata diin onda domani, 14 ottobre 2021, vedremo tutto quello che succederà trae capiremo che cosa farà il giovane Spencer con la bambina. E’ arrivato il momento di portarla altrove? Ledi ...