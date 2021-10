Basket, Virtus Bologna: Nico Mannion è pronto al ritorno in campo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo diverse settimane di lotta contro una grave infezione intestinale e il ricondizionamento atletico, forse ci siamo: Nico Mannion potrà tornare in campo per esordire ufficialmente, nella stagione 2021-2022, con la maglia della Virtus Bologna. L’avventura del playmaker azzurro con gli emiliani è quindi pronta a partire. Due le possibili date per vederlo sul parquet: o sabato 16 in occasione della quarta giornata di Serie A, quando la Virtus sfiderà in casa l’Allianz Trieste, o mercoledì 20, con i felsinei impegnati in trasferta, nel debutto in Eurocup, sul campo dei turchi del Bursaspor. Secondo quello che filtra dagli ambienti bolognesi, Mannion sta rispondendo positivamente alle sollecitazioni degli allenamenti e la decisione finale sul suo impiego ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo diverse settimane di lotta contro una grave infezione intestinale e il ricondizionamento atletico, forse ci siamo:potrà tornare inper esordire ufficialmente, nella stagione 2021-2022, con la maglia della. L’avventura del playmaker azzurro con gli emiliani è quindi pronta a partire. Due le possibili date per vederlo sul parquet: o sabato 16 in occasione della quarta giornata di Serie A, quando lasfiderà in casa l’Allianz Trieste, o mercoledì 20, con i felsinei impegnati in trasferta, nel debutto in Eurocup, suldei turchi del Bursaspor. Secondo quello che filtra dagli ambienti bolognesi,sta rispondendo positivamente alle sollecitazioni degli allenamenti e la decisione finale sul suo impiego ...

