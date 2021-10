Basket | Europe Cup | Reggio Emilia supera l’Hapoel con un gran terzo quarto

Advertising

sportface2016 : #Basket #FIBAEuropeCup, #ReggioEmilia vince facile contro gli israeliani dell'Hapoel Gilboa all'esordio - MauroGrasselli : La Unahotels Pallacanestro Reggiana supera l'Hapoel Gilboa Galil con un allungo micidiale nel terzo quarto: 93-70 i… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Gilboa basket Europe Cup 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Gilboa #basket… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Europe

(agg Michels Colombo) REGGIO EMILIA HAPOEL GILBOA GALIL: AL VIA ANCHE L'CUP! Reggio Emilia Hapoel Gilboa Galil, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio sul Reno, è la partita diin ......la loro influenza per ispirare fan e communities in Europa ed oltre per promuovere il..." ha dichiarato il FIBA Executive Director, Kamil Novak. "Al cuore di questa crescita ci sono ...Si è conclusa la partita d’esordio dell’Unahotels Reggio Emilia nella Europe Cup 2021-2022 e all’Unipol Arena i ragazzi di coach Attilio Caja iniziano con una vittoria contro l’Hapoel Gilboa Galil. Ma ...Reggio non sbaglia la sua prima in FIBA Europe Cup, e grazie ad un terzo quarto da 33-20 ha posto le basi per chiudere la gara con buon vantaggio. Ottima Reggio non sbaglia la sua prima in FIBA Europe ...