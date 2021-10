Basket, Champions League 2021/2022: Tenerife-Sassari 87-60, cronaca e tabellino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Seconda sconfitta in due giornate di Champions League per il Banco di Sardegna Sassari, che esce sconfitto per 87-60 dalla trasferta in casa della Lenovo Tenerife. La partita della Dinamo dura praticamente un solo quarto, prima di uno scellerato secondo periodo in cui gli appena 6 punti messi a referto condannano i ragazzi di coach Cavina alla sconfitta. Top scorer Gamble con 18 punti, mentre il migliore di Sassari è Burnell che ne mette a referto 16. Tenerife-Sassari: RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Champions League 2021/2022: RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO FASE A GIRONI La cronaca – Alla Santiago Martin Arena la partita inizia con ritmi piuttosto bassi e soprattutto difese sugli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Seconda sconfitta in due giornate diper il Banco di Sardegna, che esce sconfitto per 87-60 dalla trasferta in casa della Lenovo. La partita della Dinamo dura praticamente un solo quarto, prima di uno scellerato secondo periodo in cui gli appena 6 punti messi a referto condannano i ragazzi di coach Cavina alla sconfitta. Top scorer Gamble con 18 punti, mentre il migliore diè Burnell che ne mette a referto 16.: RIVIVI IL LIVE DEL MATCH: RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO FASE A GIRONI La– Alla Santiago Martin Arena la partita inizia con ritmi piuttosto bassi e soprattutto difese sugli ...

