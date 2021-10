Bari | Mignani | “Nessuna aspettativa | i risultati sono frutto del lavoro dei ragazzi”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il tecnico del, Michele, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sulla partenza sprint dei biancorossi, primi in classifica nel girone C di Serie C

Parla il tecnico delcapolista in serie C con 6 vittorie e due pareggi in otto gare di Emiliano Cirillo...il Presidente potrebbe legittimamente addirittura di cedere il Napoli e di puntare definitivamente sul. Ipotesi lontane, per ora. La certezza, l'unica adesso, è che la squadra guidata da...Oltre a mister Mignani, oggi ha parlato anche Manuel Marras. "Nella mia carriera mi sono sacrificato in tanti ruoli e credo che non contino i moduli, ma come si interpretano. Quest'anno, con i risulta ...Il Bari è primo in classifica a 6 lunghezze dal Catanzaro secondo e a 7 dal Palermo, terzo. Un inizio di campionato importante per i pugliesi che credono adesso nella promozione diretta. Michele Migna ...