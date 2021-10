Barcellona | rinnovo in arrivo per Pedri e clausola da 600 milioni di euro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha seriamente intenzione di blindare uno dei talentuosi interpreti del centrocampo blaugrana, ovvero. Il centrocampista al servizio dei catalani e della selezione spagnola, abile tecnicamente e tatticamente, rappresenta il futuro del club iberico. La dirigenza delha ben compreso le qualità del ragazzo, appena classe 2002, proponendo un contratto a lunga scadenza, sino al 2026, con unarescissoria da 600diper assicurare ai tifosi la permanenza del calciatore in Catalogna.ha compreso la portata del corteggiamento della società di appartenenza e si è detto disponibile a firmare entro il 17 ottobre, data dell’imminente assemblea dei soci. Come riportato da ‘Sport’, infatti, il...

Il giovane centrocampista firmerà fino al 2026(SPAGNA) - Ilsta per blindare uno dei suoi gioielli. Secondo "Sport", è in dirittura d'arrivo la trattativa per ildi Pedri, che potrebbe essere ufficializzato già in occasione della prossima ...... infatti, pur vedendo come soluzione più probabile il, in quota 1,85, aprono all'addio di ... Meno battute le piste estere con Psg, Newcastle ea 10, il Real Madrid a quota 20 e, a 25, ...Il Barcellona ha seriamente intenzione di blindare uno dei talentuosi interpreti del centrocampo blaugrana, ovvero Pedri. Il centrocampista al servizio dei catalani e della selezione spagnola, abile t ...Il Barcellona blinda Pedri e avanza la proposta di rinnovo del contratto: Laporta è pronto ad inserire una clausola anti-mercato ...