Barcellona | Bartomeu insorge | “Ecco chi è il vero responsabile dei risultati finanziari”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex presidente delJosep Mariaha voluto fare chiarezza sulle accuse che sono state mosse nei suoi confronti. In una nota ha infatti puntato il dito contro l’attuale CEO del club, Ferran Reverter, contestando le cifre diffuse. “L’unicodeiè il CdA che chiude l’esercizio – ha spiegato-. Inoltre il Covid-19 ha provocato una diminuzione delle entrate di 330 milioni e non di 92 come detto. Come se non bastasse, l’indebitamento netto non è stato di 1.350 milioni, bensì di 558. Il club non è mai stato a rischio di liquidazione“. SportFace.