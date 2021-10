Bandierine rosse su Twitter | Ecco il motivo dell’ultimo tormentone social

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)su, l’ultimosta coinvolgendo anche i maggiori club di calcio di serie A e d’Europa. LESUUn simbolo particolare ha invaso i profilie alcune società ne hanno approfittato per lanciare messaggi divertenti. Susono comparse decine, centinaia, migliaia di post seguiti da: la nuova moda si è diffusa velocemente sui, molto più di quanto lo abbia fatto la sua spiegazione. Così in tanti si stanno ancora interrogando sul significato di questo simbolo, ripetuto più volte dopo una frase quasi sempre tra virgolette. I profili ufficiali di alcuni dei club più famosi del ...

Advertising

napolipiucom : Bandierine rosse su Twitter: il motivo dell'ultimo tormentone social #serieA #social #twitter #ForzaNapoliSempre… - bricolini : 'sono un collezionista di bandierine rosse' ???????????????????????????????????????????? - sportli26181512 : Ma cosa sono queste bandierine rosse? L'ultima moda social ha contagiato anche il #calcio: Ma cosa sono queste band… - CorSport : Bandierine rosse su #Twitter: il motivo dell'ultimo tormentone social ?? - Gazzetta_it : Ma cosa sono queste bandierine rosse? L'ultima moda social ha contagiato anche il calcio #redflags #redflag -

Ultime Notizie dalla rete : Bandierine rosse

Corriere dello Sport

Se vi siete fatti un giro sui social nelle ultime ore probabilmente non vi sarà sfuggito. E l'obiettivo dell'ultima 'moda' è proprio quello, almeno a livello di immagine: un'emoji di una bandiera ...All'improvviso su Twitter sono comparse decine, centinaia, migliaia di post seguiti da: la nuova moda si è diffusa velocemente, molto più di quanto lo abbia fatto la sua spiegazione. Così in tanti si stanno ancora interrogando sul significato di questo simbolo, ...Bandierine rosse su Twitter, l'ultimo tormentone social sta coinvolgendo anche i maggiori club di calcio di serie A e d'Europa.Philppe Mexes, ex giocatore del Milan, è intervenuto a Retesport commentando la sua conclusione di carriera oltre che l'addio alla Roma: "A Roma potevo sicuramente concludere la ...