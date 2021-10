Banca Ifis distribuisce dividendo 2019 | 1 | 10 euro per azione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – In seguito alla rimozione da parte dellad’Italia dei limiti alla distribuzione dei dividendi e al riacquisto azioni,ha deciso di dare esecuzione alla delibera assembleare del 23 aprile 2020 sulla distribuzione dellordo unitario relativo all’esercizio, pari a 1,10per. Fatti salvi gli esiti del confronto con l’Autorità nell’ambito del regolare dialogo di vigilanza – si legge in una nota – l’importo verrà messo in pagamento dal 20 ottobre 2021 con record date il 19 ottobre 2021 e data stacco cedola (n. 24) il 18 ottobre 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.