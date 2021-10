Ballardini a rischio esonero | Sassuolo decisivo Il Genoa pensa a Liverani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021): il tecnico delsi gioca tutto contro il. Spunta l’ideaper la panchina Ilal possibiledi Davidein caso di risultato negativo contro il, prossimo avversario delin occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà 777 Partners non sembra soddisfatta dell’avvio stagionale dei rossoblù. Idea Fabiocome sostituto in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In difesa perè piena emergenza. Sono già fuori per la ripresa del campionato sia Biraschi che Vanheusden e anche Criscito sebbene stia migliorando resta comunque aanche se per il ...potrà rischiare il difensore contro il Sassuolo e, alla peggio, sostituirlo al minimo ... invece, necessiterebbe un intervento di ricostruzione, e almeno tre mesi di tempo, con ildi ...La prossima partita del Genoa contro il Sassuolo potrebbe essere decisiva per il futuro del mister rossoblù Ballardini: già un primo contatto con Liverani ...Sarà un Aleksander Buksa carico a pallettoni quello che domani si ripresenterà a Pegli per riunirsi ai compagni del Genoa dopo gli impegni con la Polonia ...