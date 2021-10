Baci Perugina Dolce Vita, in arrivo un nuovo spot per la limited edition (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MILANO – Arriva in TV, in Rete e sui canali Social il nuovo spot di Baci Perugina con la creatività di Dolce&Gabbana che celebra Dolce Vita, l’ultima limited edition di Baci Perugina. Un vero e proprio inno all’amore in tutte le sue forme, attraverso il racconto spensierato e colorato di emozioni che meritano di essere vissute. Sulle delicate note di “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar, scorrono sullo schermo momenti che spalancano il cuore alla gioia: un Bacio è passione e allegria, amicizia e segreto, intensità e spensieratezza, intesa speciale e condivisione di un momento magico. Come l’assaggio del nuovo Bacio Dolce ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MILANO – Arriva in TV, in Rete e sui canali Social ildicon la creatività di&Gabbana che celebra, l’ultimadi. Un vero e proprio inno all’amore in tutte le sue forme, attraverso il racconto spensierato e colorato di emozioni che meritano di essere vissute. Sulle delicate note di “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar, scorrono sullo schermo momenti che spalancano il cuore alla gioia: uno è passione e allegria, amicizia e segreto, intensità e spensieratezza, intesa speciale e condivisione di un momento magico. Come l’assaggio del...

Advertising

arabedumb : sicuramente la ditta dei baci perugina non fallirà per una persona come lei mia carissima anto61. Però le consiglio… - mrs_milici : signora, con tutto il rispetto, ma i baci perugina possono solo festeggiare x aver perso una cliente come lei e com… - bmthevick : ho voglia di baci perugina ora e di baciare una ragazza possibilmente la mia futura fidanzata ?????????? - cazznesoio : Signora ai baci perugina non frega un cazzo di perdere una cliente come lei - mollamj : ma voi riuscite ad immaginare la scena? “perché non mangi i baci perugina?” “perché lo pubblicizzano due ragazze c… -