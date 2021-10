Avete mai visto il figlio di Paolo Bonolis? Sono due gocce d’acqua | Somiglianza impressionante (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sapevate che il conduttore Paolo Bonolis ha cinque figli, con due mogli diverse? Uno di questi figli è tale e quale a lui: la Somiglianza è evidente e le foto messe a confronto Sono impressionanti! Paolo Bonolis è un famosissimo conduttore tv, tra i più poliedrici del panorama televisivo italiano. Nato a Roma nel 1961, L'articolo Avete mai visto il figlio di Paolo Bonolis? Sono due gocce d’acqua Somiglianza impressionante proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sapevate che il conduttoreha cinque figli, con due mogli diverse? Uno di questi figli è tale e quale a lui: laè evidente e le foto messe a confrontoimpressionanti!è un famosissimo conduttore tv, tra i più poliedrici del panorama televisivo italiano. Nato a Roma nel 1961, L'articolomaiildidueproviene da CheSuccede.it.

