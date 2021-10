Avengers ha un nuovo epico progetto: “Gli Eterni”, ecco i primi trailer sul nuovo MCU – VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo grande evento nel mondo dei Marvel Cinematic Universe porta il nome de Gli Eterni. Film in uscita nelle prossime settimane e che punta a riportare gli appassionati dei supereroi al cinema. Gli EterniContinua l’operazione hype del MCU, volta ad aumentare l’interesse di appassionati e non al genere verso il suo nuovo film: Gli Eterni. Pellicola in uscita nelle prossime settimane e che rivedrà la Marvel al centro dei dibattiti sui social e nei pub di tutto il mondo. Parliamo nello specifico di due mini spot che mostrano alcuni dettagli e personaggi del prossimo film. Nel primo compaiono gli eroi della cosiddetta “vecchia guardia“, ovvero gli originali Avengers. Gli Eterni: si guarda al passato nel nuovo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo grande evento nel mondo dei Marvel Cinematic Universe porta il nome de Gli. Film in uscita nelle prossime settimane e che punta a riportare gli appassionati dei supereroi al cinema. GliContinua l’operazione hype del MCU, volta ad aumentare l’interesse di appassionati e non al genere verso il suofilm: Gli. Pellicola in uscita nelle prossime settimane e che rivedrà la Marvel al centro dei dibattiti sui social e nei pub di tutto il mondo. Parliamo nello specifico di due mini spot che mostrano alcuni dettagli e personaggi del prossimo film. Nel primo compaiono gli eroi della cosiddetta “vecchia guardia“, ovvero gli originali. Gli: si guarda al passato nel...

Advertising

marvelcinemaita : Avengers 5: il produttore Nate Moore stuzzica riguardo un nuovo film sui Vendicatori - AleAleesara : @MarcoNoel19 Belin mio padre 90enne tre dosi e antinfluenzale L han chiamato per il nuovo film Avengers ?? - Nowheretogobutw : @supercanaries_ Credo che la gente non sappia realmente come funziona l'universo fumettistico Marvel e DC e che ogn… - HDblog : RT @HDblog: Gli Eterni, nuovo promo con partecipazione speciale degli Avengers - Asgard_Hydra : Gli Eterni, nuovo promo con partecipazione speciale degli Avengers - -