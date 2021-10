Automobilismo: Fia lavora a ranking piloti globale nel motorsport in stile tennis e golf (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Fia sta lavorando a un innovativo sistema di ranking che potrebbe formare un ordine di merito mondiale ufficialmente riconosciuto per le corse internazionali in più discipline del motorsport nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da ‘The Race’ piani della Fia potrebbero vedere un sistema di classificazione simile a quelli utilizzati dal tennis e dal golf. Potrebbe anche vedere gli eSport diventare un pilastro chiave di una nuova iniziativa in concomitanza con le competizioni motoristiche del mondo reale. Un sistema di classifica globale nel motorsport mondiale non è mai esistito prima e vedrebbe incoronato un numero uno mondiale alla fine di ogni anno solare, possibilmente a partire dal 2023 in poi. Un sistema di raccolta di criteri su come funzionerebbe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Fia stando a un innovativo sistema diche potrebbe formare un ordine di merito mondiale ufficialmente riconosciuto per le corse internazionali in più discipline delnel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da ‘The Race’ piani della Fia potrebbero vedere un sistema di classificazione simile a quelli utilizzati dale dal. Potrebbe anche vedere gli eSport diventare un pilastro chiave di una nuova iniziativa in concomitanza con le competizioni motoristiche del mondo reale. Un sistema di classificanelmondiale non è mai esistito prima e vedrebbe incoronato un numero uno mondiale alla fine di ogni anno solare, possibilmente a partire dal 2023 in poi. Un sistema di raccolta di criteri su come funzionerebbe ...

