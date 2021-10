Austria: sondaggio, Popolari crollano dopo scandalo Kurz (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel primo sondaggio effettuato dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto l'ex cancelliere Austriaco Sebastian Kurz, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel primoeffettuatolo scoppio delloche ha travolto l'ex cancelliereco Sebastian, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander ...

