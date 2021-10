Attutire la fine di Quota 100. Il Governo prepara 5 miliardi. L’Inps pensa a una rete di protezione. Nel 2022 potrebbe interessare 50mila persone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unadidopo ladi100. A proporla è il presidente del, Pasquale Tridico, in audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L’ipotesi è di prevedere per i lavoratori appartenenti al sistema misto la possibilità di accedere intorno ai 63/64 anni a una prestazione di importo pari allacontributiva maturata alla data della richiesta, per poi avere la pensione completa al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Una soluzione che Tridico ha definito “sostenibile” dal punto di vista finanziario, con un aggravio di circa 2,5per i primi tre anni e risparmi a partire dal 2028. IL PROGETTO. Nelro accedere a questo strumentoper una spesa ...

QdSit : Con la legge di Bilancio dovrebbero essere stanziati circa cinque miliardi di euro per il capitolo #previdenza. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Attutire fine

... perché una prima soluzione al problema viene offerta dal governo , che ha l'intenzione di... per cui è necessario accendere il riscaldamento, e una data didel periodo. Occorre ...Prezzo del gas ancora in crescita, quali opzioni perl'impatto Il prezzo del gas di ... Aldi rendere il prezzo più flessibile, oltre ad intavolare dei negoziati con Gazprom e altre ...Una rete di protezione dopo la fine di Quota 100. A proporla è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Commissione Lavoro della ...Possibilità che tuttavia sembra destinata a (Teleborsa) - Con ladovrebbero essere stanziati circa 5 miliardi per il capitolo previdenza: secondo quanto si apprende, il lavoro per definire le misure sa ...