(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continui atti di vandalismo in Piazza Guglielmo II, a Monreale dove sono soliti stazionare gruppi di minorenni anche durante le ore notturne. Ultimodi quella che sembra una guerra persa in partenza è avvenuta nel corso di queste notti. Qualcuno ha imbrattato le antiche muratorre che è inglobata nella struttura(Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Atto vandalico davanti al Duomo, imbrattati i muri della Chiesa degli Agonizzanti - AndrewJohnReed : Riparata a tempo di record la copertura della #RariNanesCagliari dopo l'atto vandalico di una settimana fa! :0)… - Minumunfax : i furbi e disonesti esponenti della sinistra fuxia con i compagni di merende 5*hanno colto l’occasione di atto vand… - Minumunfax : @Mov5Stelle furbi e disonesti esponenti di sinistra fuxia con i compagni di merende 5*hanno colto l’occasione di at… - Minumunfax : @PalazzoChigi furbi e disonesti esponenti di sinistra fuxia con i compagni di merende 5*hanno colto l’occasione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Atto vandalico

Il Corriere di Saluzzo

Galleria fotografica Vandalizzati i treni della Verbano Express 4 di 12 E proprio dall'associazione arriva la denuncia dell': "Siamo abituati (purtroppo) ad atti di vandalismo sul ...Como ovviamente non è da meno, ricordiamo l'dello scorso mese di marzo alla stazione di Como Lago, con treni devastati per centomila euro " ha spiegato il consigliere comunale di FdI, ...Atti vandalici nelle scorse a Teramo contro le fioriere di via San Berardo a Teramo. Nelle vicinanze del Duomo, qualcuno ha pensato di provare a distruggere le fioriere che poi sono state risistemate ...Incendio doloso nelle case comunali di via Adda a Cassano. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre 2021.